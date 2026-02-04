Dipartimento Oncologico Asl sud est Carlo Milandri è il nuovo direttore | Assistenza accessibilità e sostenibilità

Il dottor Carlo Milandri è stato nominato nuovo direttore del Dipartimento Oncologico della Asl Toscana sud est. Con questa nomina, l’azienda punta a migliorare l’assistenza, l’accessibilità e la sostenibilità dei servizi oncologici. Milandri ha già iniziato a lavorare, portando con sé un approccio pratico e mirato a rispondere alle esigenze dei pazienti.

È il dottor Carlo Milandri (foto) il nuovo direttore del Dipartimento Oncologico della Asl Toscana sud est. Un incarico rimasto vacante per due anni a seguito del trasferimento del dottor Carmelo Bengala ad altra struttura ospedaliera e, da allora, ricoperto ad interim dalla figura del direttore sanitario. Il dottor Milandri, direttore della Oncologia medica del presidio ospedaliero Aretino, Casentino, Valtiberina e della Valdichiana Aretina e responsabile dell'Area dipartimentale Oncologica Area Est, dal 29 dicembre scorso ha assunto la guida del Dipartimento oncologico, 'incarico della durata di tre anni, fino al 28 dicembre 2028.

