Diouf a Mediaset | Vogliamo andare avanti in Coppa Italia Torino squadra insidiosa perchè…

Diouf, centrocampista dell’Inter, si è presentato in conferenza stampa poco prima della partita contro il Torino. Ha ribadito che la squadra vuole continuare la corsa in Coppa Italia e ha sottolineato che il Torino sarà una rivale difficile da affrontare. Il giocatore ha mostrato fiducia e determinazione, senza nascondere le insidie della sfida.

Andy Diouf arriva anche in postazione Sport Mediaset per presentare quella che è la sfida dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Torino. Il centrocampista si è fermato ai microfoni poco prima del match, sottolineando l'importanza di una gara da dentro o fuori e la voglia della squadra di continuare il proprio cammino nella competizione. Parole di concentrazione e determinazione, con l'obiettivo chiaro di conquistare la qualificazione alla semifinale.

