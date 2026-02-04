Dimissioni del Comitato di sorveglianza di Abc | Profonda crisi politica e amministrativa

Il Comitato di sorveglianza di Abc si è dimesso in blocco, scatenando una forte reazione dall’opposizione, in particolare dal movimento Latina Bene Comune. La decisione ha aperto una crisi politica e amministrativa che rischia di complicare ancora di più la gestione dell’azienda. La situazione resta delicata, e ora si attendono sviluppi ufficiali.

Arriva anche dall'opposizione e in particolare dal movimento Latina Bene Comune la reazione alle dimissioni, in blocco, del Comitato di Sorveglianza di Abc. Dimissione ufficializzate nella serata di ieri con una dura nota in cui lo stesso Comitato parla di una "scelta drastica, ma divenuta.

