Dimensionamento scolastico decreti in Gazzetta Ufficiale | attivati i poteri sostitutivi per Toscana Emilia-Romagna Umbria e Sardegna

In Italia, i decreti sul dimensionamento scolastico sono stati pubblicati questa mattina in Gazzetta Ufficiale. Sono stati attivati i poteri sostitutivi per le regioni Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna. Ora le autorità locali devono mettere in pratica le nuove disposizioni e organizzare le scuole per l’anno prossimo. La decisione riguarda la riorganizzazione degli istituti e la definizione delle risorse necessarie.

