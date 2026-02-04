Dimensionamento scolastico decreti in Gazzetta Ufficiale | attivati i poteri sostitutivi per Toscana Emilia-Romagna Umbria e Sardegna
In Italia, i decreti sul dimensionamento scolastico sono stati pubblicati questa mattina in Gazzetta Ufficiale. Sono stati attivati i poteri sostitutivi per le regioni Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna. Ora le autorità locali devono mettere in pratica le nuove disposizioni e organizzare le scuole per l’anno prossimo. La decisione riguarda la riorganizzazione degli istituti e la definizione delle risorse necessarie.
Sono stati ufficializzati i nomi dei commissari che si occuperanno dei piani di dimensionamento scolastico in Toscana, Emilia, Umbria e Sardegna.
Questa mattina sono stati resi pubblici i nomi dei commissari incaricati di gestire il dimensionamento scolastico in quattro regioni italiane.
