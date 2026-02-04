Diffusione di immagini manipulate su Telegram | un fenomeno in crescita con implicazioni etiche e legali

Sempre più utenti su Telegram condividono immagini manipolate di persone nude, molte delle quali vengono diffuse senza il consenso delle vittime. Il fenomeno sta crescendo rapidamente, sollevando problemi sia dal punto di vista etico che legale. Le autorità stanno cercando di capire come intervenire per fermare questa diffusione.

Milioni di persone in tutto il mondo hanno creato e diffuso immagini manipulate di persone nude, spesso senza il loro consenso, attraverso canali su Telegram. L'indagine condotta dal *Guardian* ha rivelato la presenza di almeno 150 gruppi attivi sull'app di messaggistica, con utenti provenienti da paesi diversi, tra cui Stati Uniti, India, Brasile, Germania e Italia. I contenuti, generati in pochi secondi da intelligenze artificiali, mostrano volti reali – spesso di celebrità, influencer o semplici cittadini – deformati in pose sessuali esplicite, con corpi alterati in modo realistico ma del tutto fittizi.

