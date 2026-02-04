Difesa statunitense neutralizza drone iraniano in acque internazionali per minaccia percepita alla nave Lincoln

Un drone iraniano Shahed-139 è stato abbattuto da un caccia F-35 statunitense nelle acque del Mar Arabico, a circa 180 chilometri dalla costa sud-orientale dell’Arabia Saudita. L’incidente è avvenuto alle 3:17 del 3 febbraio, quando gli Stati Uniti hanno deciso di intervenire dopo aver percepito una minaccia alla nave Lincoln. Nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio riapre le tensioni tra Washington e Teheran nella regione.

Un drone iraniano, identificato come un modello Shahed-139, è stato abbattuto da un caccia F-35 statunitense nelle acque internazionali del Mar Arabico, a circa 180 chilometri dalla costa sud-orientale dell'Arabia Saudita, intorno alle 03:17 del 3 febbraio 2026. L'azione, condotta in piena autonomia dalle forze aeree americane, è stata giustificata dalla Casa Bianca come reazione a un'avvicinamento percepito come ostile verso la portaerei USS Lincoln, in missione nel Golfo Persico. Secondo fonti militari americane, il drone, lanciato da un'area controllata da gruppi affiliati all'Iran nel sud del Yemen, si stava muovendo a bassa quota e a velocità costante, con un assetto che ha indotto i comandanti a considerarlo una minaccia diretta.

