Difesa il generale Frigerio | Valutiamo la possibilità di atterrare con gli F35 sulle autostrade in caso di minaccia dal cielo

Il generale Frigerio, comandante del Comando Squadra Aerea, annuncia che l’Aeronautica Militare sta studiando la possibilità di far atterrare gli F35 sulle autostrade italiane in caso di minaccia dal cielo. La scelta, già adottata in altri Paesi Nato, potrebbe diventare una soluzione rapida e efficace per rafforzare le capacità di difesa del Paese in situazioni di emergenza. Frigerio ha parlato durante un convegno di geopolitica e aerospazio, spiegando che l’attenzione si concentra anche su droni e risorse strategiche

Una delle minacce alla sicurezza più difficili da gestire è quella dei droni. Quelli provenienti in gran parte dalla Bielorussia che a settembre hanno violato lo spazio aereo della Polonia, o gli avvistamenti sugli aeroporti di Copenaghen e Oslo, sono alcuni dei tanti esempi che la cronaca degli ultimi mesi chi ha suggerito. E una conferma al fatto che i velivoli caratterizzati dall’assenza di un pilota a bordo, e che quindi possono contare sul controllo remoto di un pilota operatore di sistema, sono e rimangono la vera sfida, è giunta dal generale di squadra aerea Silvano Frigerio, comandante del Comando Squadra Aerea e Prima Regione Aerea dell’Aeronautica Militare, a margine dell’incontro che si è tenuto mercoledì 4 febbraio dal titolo “Dominio globale: geopolitica e aerospazio nel mondo che cambia”, organizzato dal Cesma (Centro studi militari aerospaziali Giulio Douhet”) presso l’auditorium del Palazzo dell’Aeronautica a Roma. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

I vertici della Difesa stanno valutando un piano che prevede l’atterraggio degli F-35 sulle autostrade italiane in situazioni di attacco aereo minore.

