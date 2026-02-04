Dieci robinie da rimuovere nel Vallomuro via 9 alberi dai nidi | dove sono previsti i tagli in città

La città prevede di tagliare dieci robinie nella zona Vallomuro di via IV Novembre. Si tratta del numero più alto di alberi da rimuovere in un singolo punto. La decisione riguarda gli esemplari che, secondo i tecnici, devono essere abbattuti, alcuni per motivi di sicurezza. La rimozione coinvolge anche via 9 Alberi, dove si interverrà sui nidi presenti sugli alberi. La scelta ha suscitato reazioni tra i residenti, preoccupati per il verde pubblico e per la presenza di uccelli nei nidi. La situazione resta sotto

Condizioni di stabilità precarie e compromesse in modo definitivo, l’elenco di esemplari per area verde pubblica nel programma degli interventi di abbattimento Le dieci robinie della Vallomura di via IV Novembre sono il numero più alto di esemplari da rimuovere in un singolo luogo. Alberi le cui «condizioni di stabilità risultano precarie e compromesse in modo definitivo», valutazione comune a tutti gli esemplari – 55 nel complesso – presenti nelle aree pubbliche della città e in lista per l’abbattimento previsto nei prossimi interventi di manutenzione del verde. Qui sotto i “tagli” degli alberi indicati nel documento, qui accorpati per luogo, numero e tipologia di pianta.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

