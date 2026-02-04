Diatribe interne e nomi che traballano | 24 Comuni marchigiani alle urne tra il 15 aprile e il 15 giugno L' incertezza avanza

A partire dal 15 aprile e fino al 15 giugno, 24 comuni marchigiani andranno alle urne. Le elezioni sono frutto di tensioni interne e di nomi che cambiano o traballano. Molti sindaci si trovano a dover affrontare diatribe e incertezze, con alcune amministrazioni che rischiano di perdere stabilità. La campagna elettorale si annuncia calda, e le liste sono ancora in fase di definizione. La situazione resta fluida, e si aspetta un esito incerto in molte di queste amministrazioni locali.

ANCONA Un poker d'assi calato nelle Amministrative di primavera. In una finestra temporale che oscilla tra il 15 aprile e il 15 giugno si terranno le elezioni in quei Comuni che hanno votato nel secondo semestre del 2020 a causa del Covid. Tsunami pandemico che aveva fatto slittare in autunno tornate elettorali altrimenti previste nel pieno della prima ondata. Nelle Marche, la chiamata alle urne scatterà per 24 Comuni in totale, di cui 7 prima della scadenza naturale. Tra questi, per esempio, Maiolati Spontini, Mondolfo e Piandimeleto, città fino a settembre guidate da sindaci poi eletti in Regione: dall'assessore Consoli ai consiglieri Barbieri e Pierini.

