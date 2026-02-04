diaby inter a gennaio la trattativa era quasi conclusa

A gennaio, la trattativa tra l’Inter e Diaby sembrava già in dirittura d’arrivo, ma il mercato invernale ha riservato sorprese. Mentre sembrava tutto pronto, le negoziazioni sono rimaste in sospeso e ancora non c’è l’accordo finale. I nodi devono ancora essere sciolti, e la situazione resta in bilico.

Lell’andamento del mercato invernale ha messo in luce una situazione di apparente quiete che, invece, nascondeva movimenti decisivi e trattative quasi concluse. la gestione della finestra di gennaio è stata descritta come estremamente intensa, con contatti frequenti e occasioni molto vicine al closing, pur senza alcun arrivo ufficiale. secondo fonti consolidate, l’operato del club è stato definito iperattivo in termini di contatti, ma l’esito finale si è sostanzialmente tradotto in nessun arrivo. una lettura cruciale evidenzia una discrepanza tra l’impegno dimostrato e la concretezza delle trasformazioni, con una narrazione che contrasta l’apparente immobilismo e la profondità delle interlocuzioni. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

