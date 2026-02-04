Diaby Inter a gennaio è stato vicinissimo! La rivelazione a sorpresa

A gennaio l’Inter ha quasi preso Diaby, ma alla fine il trasferimento non è andato in porto. La trattativa era in piedi fino all’ultimo, ma qualcosa è sfuggito e il francese è rimasto al suo club. I nerazzurri cercavano un rinforzo per la fascia destra, ma alla fine non hanno fatto acquisti. La finestra di mercato si è chiusa senza sorprese, lasciando l’Inter con le mani vuote e tante domande sul futuro.

