Di Lorenzo decide di operarsi di comune accordo col Napoli ma non per l'infortunio al ginocchio

Giovanni Di Lorenzo ha deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico, ma non per l’infortunio al ginocchio accusato contro la Fiorentina. La scelta è stata fatta di comune accordo con il Napoli, che ha deciso di intervenire comunque, anche se l’infortunio non richiedeva intervento immediato. Il difensore azzurro dovrà ora seguire un percorso di recupero, mentre la società e lui stesso preferiscono agire preventivamente. La situazione sembra sotto controllo e senza rischi per la sua presenza in campo in futuro.

