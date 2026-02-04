Di Lorenzo | Da sei mesi gioco con un problema al piede per non abbandonare la squadra

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, svela di aver giocato gli ultimi sei mesi con un problema al piede sinistro. Lo ha scritto sui social, spiegando di aver evitato l’intervento per non lasciare la squadra. La sua determinazione si vede sia in campo che nelle parole.

Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha affidato ai suoi social le motivazioni del suo prossimo intervento al piede sinistro. “Grazie a tutti per l’affetto che mi avete dimostrato in questi giorni. Dopo il bruttissimo movimento del ginocchio ho pensato al peggio, gli esami poi hanno evidenziato dei traumi importanti ma fortunatamente il crociato ha tenuto. Non tutti lo sanno, ma gli ultimi 6 mesi ho giocato con un problema al piede che necessita di intervento chirurgico, ma non volendo lasciare la squadra in un periodo di difficoltà ho deciso di giocarci sopra, andando anche a peggiorare le cose”. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

