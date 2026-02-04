Di Lorenzo come è andato l' intervento Il capitano sui social | Non tutti sanno una cosa

Dopo essersi sottoposto a un intervento al piede sinistro, Giovanni Di Lorenzo ha aggiornato i suoi follower sui social. Il capitano della squadra ha scritto che non tutti sono a conoscenza di certi dettagli, lasciando intendere che la situazione non è così semplice come sembra. Ora si attende di capire quanto tempo ci vorrà prima che possa tornare in campo.

