Dhoni sostiene l’India per difendere il trofeo

L’ex capitano dell’India MS Dhoni dice che la squadra ha tutte le carte in regola per vincere la Coppa del Mondo T20 che inizia questo sabato. Dhoni sta facendo il tifo per i suoi, credendo che possano difendere il titolo conquistato in passato.

2026-02-04 15:07:00 🔗 Leggi su Justcalcio.com

