Deve scontare tre anni per estorsione | arrestato Stefano Ciaravino

Stefano Ciaravino, 39enne di Latina, è stato arrestato dai carabinieri. Deve scontare tre anni di reclusione per estorsione e ora si trova ai domiciliari, dopo l’ordine di applicazione della misura. La notizia arriva pochi giorni dopo che le forze dell’ordine hanno messo fine alla sua fuga.

