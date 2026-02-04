Decagon Asset Management aumenta la presenza in Tinexta con una quota superiore al 5%

Decagon Asset Management ha aumentato la sua quota in Tinexta al 5,08%. La società ha rafforzato la sua presenza nell’azienda, salendo sopra il 5% di partecipazione. Ora, deciderà come muoversi in vista delle prossime mosse.

Decagon Asset Management ha registrato un aumento significativo nella sua posizione azionaria in Tinexta, portando la partecipazione a oltre il 5%, precisamente al 5,08%. L’aggiornamento è stato reso noto dalla Consob il 3 febbraio 2026, con la rilevazione della nuova quota che risale al 26 gennaio dello stesso anno. Il fondo gestisce la partecipazione in regime di discrezionale del risparmio, segno che si tratta di un’operazione strategica condotta con autonomia decisionale all’interno di un portafoglio di investimento strutturato. L’acquisto di una quota superiore al 5% pone Decagon tra i principali azionisti di Tinexta, società quotata sul mercato STAR e specializzata in servizi tecnologici e informatici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Decagon Asset Management

Ultime notizie su Decagon Asset Management

