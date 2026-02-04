Dazi fisco e transizione green | Sts Deloitte incontra imprese e professionisti a Napoli

Da ildenaro.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sts Deloitte ha incontrato aziende e professionisti a Napoli il 10 febbraio. L’obiettivo era discutere di tasse, dazi e transizione green. Molti imprenditori si sono presentati, chiedendo chiarimenti e aggiornamenti su come affrontare le nuove sfide fiscali e ambientali. La giornata si è concentrata su come adattarsi alle norme e alle opportunità offerte dalla transizione ecologica.

Sts Deloitte, studio tributario e societario Deloitte, incontra aziende e professionisti della Campania il 10 febbraio a Napoli. Si rinnova l’appuntamento annuale dedicato all’analisi delle più recenti evoluzioni normative e delle principali tematiche fiscali di attualità, con l’obiettivo di rispondere in modo concreto alle esigenze del territorio. Presente a Napoli con uno dei suoi 15 uffici, Sts Deloitte ha registrato una crescente domanda di approfondimento sulle novità in materia tributaria e fiscale. Un’esigenza che nasce dalla necessità, per imprese e professionisti locali, di disporre di un quadro chiaro e aggiornato per definire strategie di business e cogliere nuove opportunità.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

Approfondimenti su Sts Deloitte

Imprese green e lavoro: la Campania guida il Sud nella transizione ecologica

La Campania torna a essere al centro dell’attenzione sulla transizione ecologica.

Crescono le imprese ’green’. Sono oltre 22mila gli addetti che operano nella transizione

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Sts Deloitte

Argomenti discussi: Dogane, dazi, sanzioni e nuove regole UE: tutte le novità del 2026 nel Focus di Norme & Tributi; India e Mercosur, via i dazi per lo sviluppo sostenibile.

dazi fisco e transizioneDogane, dazi, sanzioni e nuove regole UE: tutte le novità del 2026 nel Focus di Norme & TributiIn abbinata al quotidiano, una guida rivolta a imprese, professionisti e consulenti chiamati a confrontarsi con un sistema doganale europeo in profonda trasformazione ... msn.com

Politica dei dazi e transizione ecologica: cosa non va così?Quali sono i settori della transizione più a rischio a causa dei dazi? E qual è il rapporto tra politiche protezionistiche e transizione ecologica? In un contesto globale segnato da tensioni ... ipsoa.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.