Dazi fisco e transizione green | Sts Deloitte incontra imprese e professionisti a Napoli

Sts Deloitte ha incontrato aziende e professionisti a Napoli il 10 febbraio. L’obiettivo era discutere di tasse, dazi e transizione green. Molti imprenditori si sono presentati, chiedendo chiarimenti e aggiornamenti su come affrontare le nuove sfide fiscali e ambientali. La giornata si è concentrata su come adattarsi alle norme e alle opportunità offerte dalla transizione ecologica.

Sts Deloitte, studio tributario e societario Deloitte, incontra aziende e professionisti della Campania il 10 febbraio a Napoli. Si rinnova l'appuntamento annuale dedicato all'analisi delle più recenti evoluzioni normative e delle principali tematiche fiscali di attualità, con l'obiettivo di rispondere in modo concreto alle esigenze del territorio. Presente a Napoli con uno dei suoi 15 uffici, Sts Deloitte ha registrato una crescente domanda di approfondimento sulle novità in materia tributaria e fiscale. Un'esigenza che nasce dalla necessità, per imprese e professionisti locali, di disporre di un quadro chiaro e aggiornato per definire strategie di business e cogliere nuove opportunità. Imprese green e lavoro: la Campania guida il Sud nella transizione ecologica La Campania torna a essere al centro dell'attenzione sulla transizione ecologica. Crescono le imprese 'green'. Sono oltre 22mila gli addetti che operano nella transizione. Argomenti discussi: Dogane, dazi, sanzioni e nuove regole UE: tutte le novità del 2026 nel Focus di Norme & Tributi; India e Mercosur, via i dazi per lo sviluppo sostenibile. Politica dei dazi e transizione ecologica: cosa non va così? Quali sono i settori della transizione più a rischio a causa dei dazi? E qual è il rapporto tra politiche protezionistiche e transizione ecologica? Si restringe la detassabilità dei redditi dei marittimi. Secondo lo Studio Tributario Deloitte una recente pronuncia dell'Agenzia delle Entrate ridurrebbe il perimetro dell'esclusione Irpef di quanto ottenuto per imbarchi su navi estere.

