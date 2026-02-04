David di Donatello 2026 tre produzioni sostenute dalla Regione Veneto entrano nelle shortlist

Tre produzioni sostenute dalla Regione Veneto sono finite nelle shortlist dei David di Donatello 2026. Sono tre film che hanno ricevuto il contributo della Veneto Film Commission e ora si contendono un premio. L’assessore alla Cultura, Valeria Mantovan, si dice soddisfatta e orgogliosa di questo risultato, che mostra ancora una volta come la regione investa nel cinema.

L’assessore alla Cultura della Regione del Veneto, Valeria Mantovan, esprime grande soddisfazione e orgoglio per il risultato ottenuto da tre titoli sostenuti dalla Veneto Film Commission con il contributo della Regione del Veneto, selezionati nelle shortlist delle categorie tecniche dei Premi.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Approfondimenti su David di Donatello 2026 David di Donatello 2026 | Annunciate le Shortlist per dieci categorie Sono state annunciate le shortlist per i Premi David di Donatello 2026. David Di Donatello 2026, annunciate le shortlist: otto nomination per “Primavera”, sette per “Duse” e “La Grazia” Sono state annunciate le shortlist dei Premi David di Donatello 2026. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su David di Donatello 2026 Argomenti discussi: Friuli Venezia Giulia, bilancio record per la Film Commission: il cinema vale oltre 18 milioni; Le regine viste dal cinema in mostra alla Reggia di Venaria; Friuli Venezia Giulia Film Commission, bilancio delle attività 2025 e anticipazioni 2026; Florence Short Film Festival: fiction, animazione e documentari per l'undicesima edizione. David di Donatello 2026, annunciate le shortlist per dieci categorieLe votazioni si sono svolte dal 19 al 26 gennaio 2026 e hanno coinvolto una parte dei giurati appartenenti alle tipologie interessate. rtl.it David di Donatello 2026: anche Aldo, Giovanni e Giacomo tra le nomination tecnicheCon otto candidature, Primavera di Damiano Michieletto è il film con il maggior numero di nomination nelle categorie tecniche, svelate nelle prime dieci shortlist dei David di Donatello 2026. Una sola ... msn.com La Regione Veneto fa marcia indietro e annulla le gare di caccia alle lepri con i cani, autorizzate fino al 2030 in provincia di Treviso. Lo stop arriva prima della decisione del Tar, dopo le proteste delle associazioni animaliste. facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.