David di Donatello 2026 tre produzioni sostenute dalla Regione Veneto entrano nelle shortlist

Tre produzioni sostenute dalla Regione Veneto sono finite nelle shortlist dei David di Donatello 2026. Sono tre film che hanno ricevuto il contributo della Veneto Film Commission e ora si contendono un premio. L’assessore alla Cultura, Valeria Mantovan, si dice soddisfatta e orgogliosa di questo risultato, che mostra ancora una volta come la regione investa nel cinema.

L'assessore alla Cultura della Regione del Veneto, Valeria Mantovan, esprime grande soddisfazione e orgoglio per il risultato ottenuto da tre titoli sostenuti dalla Veneto Film Commission con il contributo della Regione del Veneto, selezionati nelle shortlist delle categorie tecniche dei Premi.

