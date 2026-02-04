Dati positivi per lista d’attesa | Fischetti sull’esperienza tarantese

Nel pomeriggio di ieri, nel cuore di Taranto, si è registrata una giornata importante per il piano di riduzione delle liste d’attesa promosso dalla regione Puglia. Sono stati effettuati 100 interventi in un solo giorno, un dato che fa sperare in miglioramenti concreti per i cittadini in attesa di operazioni. Fischetti, che ha seguito la vicenda, sottolinea come questa prima fase possa rappresentare un passo avanti reale.

**Taranto, i primi dati del piano liste d’attesa di Decaro: 100 interventi in una sola giornata** Nel cuore della provincia di Taranto, nel pomeriggio di ieri, si è concretizzato un primo segnale positivo per il piano straordinario di riduzione delle liste d’attesa promosso dal governo della Puglia. Le prime cifre ufficiali, fornite dai responsabili del CUP (Centro Unico Pubblico) e verificate da operatori sanitari locali, indicano che in soli ventiquattro ore sono state effettuate 100 interventi tra ambulatoriali e chirurgici. È un numero significativo, che punta a dimostrare che l’iniziativa, voluta con forza dal presidente Antonio Decaro, sta cominciando a dare risultati reali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Sono arrivati i primi segnali incoraggianti sul fronte delle liste d’attesa in provincia di Taranto.

