Dati persone crescita la factory dell’intelligenza artificiale di Jakala

4 feb 2026

La factory di Jakala punta a integrare dati, persone e crescita in un sistema unico. L’azienda ha messo in piedi un modello operativo che combina tutto questo in modo responsabile e ben governato. Ora, cerca di sfruttare le potenzialità dell’intelligenza artificiale per accelerare lo sviluppo e migliorare i risultati.

Dati, persone, crescita. Questi i capisaldi della factory dell’intelligenza artificiale di Jakala, un modello operativo che integra tutto questo in un unico sistema responsabile, orchestrato su basi solide e governate. In questo modo l’ intelligenza artificiale – viene spiegato – “crea valore quando aumenta l’efficacia dei processi aziendali: qualità delle decisioni, velocità di esecuzione, capacità di generare crescita”. L’obiettivo non è l’automazione fine a sé stessa ma la costruzione di un sistema capace di apprendere, scalare e produrre impatto nel tempo. Al centro dell’ AI factory c’è il capitale cognitivo delle aziende: dati, conoscenze e significati che spesso esistono ma non vengono utilizzati. 🔗 Leggi su Lapresse.it

