La factory di Jakala punta a integrare dati, persone e crescita in un sistema unico. L’azienda ha messo in piedi un modello operativo che combina tutto questo in modo responsabile e ben governato. Ora, cerca di sfruttare le potenzialità dell’intelligenza artificiale per accelerare lo sviluppo e migliorare i risultati.

Dati, persone, crescita. Questi i capisaldi della factory dell’intelligenza artificiale di Jakala, un modello operativo che integra tutto questo in un unico sistema responsabile, orchestrato su basi solide e governate. In questo modo l’ intelligenza artificiale – viene spiegato – “crea valore quando aumenta l’efficacia dei processi aziendali: qualità delle decisioni, velocità di esecuzione, capacità di generare crescita”. L’obiettivo non è l’automazione fine a sé stessa ma la costruzione di un sistema capace di apprendere, scalare e produrre impatto nel tempo. Al centro dell’ AI factory c’è il capitale cognitivo delle aziende: dati, conoscenze e significati che spesso esistono ma non vengono utilizzati. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Dati, persone, crescita, la factory dell’intelligenza artificiale di Jakala

Approfondimenti su Jakala Intelligenza Artificiale

La discussione sull’uso dell’intelligenza artificiale si fa sempre più accesa.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Jakala Intelligenza Artificiale

Argomenti discussi: Il Pil in crescita, la disoccupazione in calo: stiamo davvero meglio?; Prosegue il calo delle domande d’asilo in Svizzera; Calderone: I dati Istat confermano il trend di crescita record dell’occupazione – Il video; Imprese in crescita a Foggia, 2025 chiuso con 513 nuove aziende in più: Segnale di fiducia per il territorio - FoggiaToday.

Calderone: I dati Istat confermano il trend di crescita record dell’occupazioneLa7.it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Per continuare a farlo senza costi, ci affidiamo anche alla pubblicità. Se stai utilizzando ... la7.it

Il sistema finanziario volano della crescita con tech e datiIn un contesto complesso ma ricco di opportunità, il sistema finanziario è chiamato a svolgere un ruolo strategico per sostenere la crescita del Paese. Questo è il tema portante che ha caratterizzato ... milanofinanza.it

Presentare dati e numeri in modo chiaro e accessibile Accessible Numbers è una guida in inglese creata da Laura Parker per presentare numeri e dati in modo chiaro. La metà delle persone adulte nel Regno Unito è colpita dalla bassa "numeracy", cioè dalla - facebook.com facebook

Nuovi dati aggiornati: Dal 2017 a ottobre 2025 risarcite 6485 persone per ingiusta detenzione, innocenti arrestati per sbaglio. Lo Stato ha speso 278,6 milioni di euro. Sono state avviate 93 azioni disciplinari nei confronti dei magistrati (75 dal Ministro, 18 dal P x.com