Danni maltempo in Calabria il Pd chiede di destinare i fondi del ponte per la ricostruzione

Da reggiotoday.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Partito Democratico in Calabria chiede di usare i soldi destinati al ponte per le opere di ricostruzione dopo il maltempo. La regione ha subito danni pesanti a causa del ciclone Harry, e il governo ha dichiarato lo stato di emergenza. I democratici hanno presentato una mozione in Consiglio regionale per rivedere i fondi e mettere più risorse nelle zone colpite. Ora si aspetta una decisione ufficiale.

Alla luce dei gravi danni provocati dal ciclone Harry e dello stato di emergenza dichiarato per la Calabria, il gruppo del Partito democratico in Consiglio regionale ha presentato una mozione per chiedere la riprogrammazione delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2021–2027. L’obiettivo è.🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

