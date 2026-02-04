Danni maltempo in Calabria il Pd chiede di destinare i fondi del ponte per la ricostruzione

Il Partito Democratico in Calabria chiede di usare i soldi destinati al ponte per le opere di ricostruzione dopo il maltempo. La regione ha subito danni pesanti a causa del ciclone Harry, e il governo ha dichiarato lo stato di emergenza. I democratici hanno presentato una mozione in Consiglio regionale per rivedere i fondi e mettere più risorse nelle zone colpite. Ora si aspetta una decisione ufficiale.

Alla luce dei gravi danni provocati dal ciclone Harry e dello stato di emergenza dichiarato per la Calabria, il gruppo del Partito democratico in Consiglio regionale ha presentato una mozione per chiedere la riprogrammazione delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2021–2027.

Il governo ha deciso di non destinare i fondi per il Ponte sullo Stretto per coprire i danni causati dal maltempo in Sicilia e Calabria.

Il maltempo causato dal ciclone Harry ha provocato ingenti danni a Catania e alla costa ionica.

