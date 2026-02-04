Danni a strutture civili a Odessa dopo nuovi attacchi aerei segnalati incidenti in aree residenziali e infrastrutturali

Nella notte tra il 3 e il 4 febbraio, Odessa ha subito nuovi raid russi. Diversi quartieri residenziali e edifici pubblici sono stati colpiti, con danni evidenti alle infrastrutture più importanti della città portuale ucraina. Le esplosioni hanno lasciato molte case senza luce e hanno causato paura tra i residenti. Nessuna notizia di vittime, ma la situazione resta critica.

Nella notte tra il 3 e il 4 febbraio, Odessa è stata nuovamente colpita da un'ondata di raid aerei russi che ha devastato quartieri residenziali, edifici pubblici e infrastrutture strategiche nel cuore della città portuale ucraina. Secondo quanto riferito dall'agenzia ucraina Rbc, citando un aggiornamento del capo dell'amministrazione militare di Odessa, Serhiy Lysak, diffuso su Telegram, gli attacchi hanno colpito con precisione mirata zone abitate e servizi essenziali, causando danni ingenti a palazzi abitativi, scuole, ospedali e impianti energetici. Le immagini che circolano dai luoghi colpiti mostrano edifici con facciate sfondate, vetri esplosi in centinaia di pezzi, tetti crollati e strade interrotte da macerie.

