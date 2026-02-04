Dall’Avengers Tower al Wakanda | i 10 luoghi che hanno definito la geografia del MCU

Il Marvel Cinematic Universe si svela anche attraverso i luoghi che lo hanno reso unico. Dall’iconica Avengers Tower a Wakanda, passando per altri dieci posti che hanno segnato la storia dei film, questi scenari sono più di semplici sfondi. Sono diventati punti di riferimento per i fan, capaci di evocare emozioni e ricordi di scene memorabili. In questo viaggio tra città, paesaggi e luoghi immaginari, si scopre come il MCU abbia costruito anche la sua identità attraverso le location.

Il Marvel Cinematic Universe non è fatto solo di supereroi in spandex e villain con manie di grandezza. In quasi due decenni di narrazione, i Marvel Studios hanno costruito una geografia complessa, portandoci dai laboratori di Tony Stark agli angoli più remoti del cosmo. Le location non sono solo sfondi, ma veri e propri personaggi che respirano e si evolvono con la trama. Dalla caduta di Asgard alla trasformazione della skyline di New York, ecco la classifica definitiva dei 10 luoghi più importanti della saga. In breve La mappa del MCU si è espansa ben oltre la Terra. Mentre luoghi iconici come la Avengers Tower hanno cambiato volto (e nome, diventando la Watchtower dei Thunderbolts ), il focus si è spostato su dimensioni alternative come il Vuoto e il Regno Quantico. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

