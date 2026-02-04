Dalla provinciale alla frontiera | tra i 13 rimpatri anche una 29enne sorpresa a prostituirsi a Cantù

Nelle ultime settimane, la polizia di Como ha effettuato 13 rimpatri di cittadini stranieri irregolari. Tra loro, anche una 29enne sorpresa a prostituirsi a Cantù. Gli agenti hanno lavorato intensamente per controllare l’immigrazione clandestina e rafforzare la sicurezza nella zona. La donna è stata identificata e accompagnata alla frontiera, insieme agli altri migranti, per essere espulsa dal paese.

Nelle ultime settimane la polizia di Stato di Como, nell'ambito delle attività di contrasto all'immigrazione clandestina e dei servizi legati a legalità e sicurezza, ha accompagnato alla frontiera 13 cittadini stranieri, poi espulsi perché risultati irregolari sul territorio nazionale.

