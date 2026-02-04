Dalla décolletée bianca al sandalo gioiello i modelli giusti per ciascun abito e stile

Quando si parla di look da sposa, le risposte delle donne sono spesso semplici e immediate. La scelta della mise perfetta, dalla décolletée bianca al sandalo gioiello, non lascia spazio a dubbi. Ogni donna sa già cosa vuole indossare per il giorno più importante della sua vita.

Quando viene chiesto a una donna quale abito indosserebbe per il giorno del sì, di solito, le risposte sono sempre tutte molto chiare e decise. Ma quando invece si chiede che scarpe abbinare al vestito da sposa scelto, la situazione si fa più nebulosa. Quello delle scarpe da sposa è infatti un argomento solitamente un po’ sottovalutato, specialmente nel caso in cui l’abito sia lungo e le copra per la maggior parte del tempo. Niente di più sbagliato. Un dettaglio come questo non va affatto trascurato. E per due motivi. Il primo è che il modello giusto può aiutare ad avere un portamento migliore. 🔗 Leggi su Amica.it

