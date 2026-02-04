Dalla Coppa Italia di basket agli assoluti di maratona Rimini sempre più capitale degli eventi sportivi

Rimini si conferma come una delle mete principali per gli eventi sportivi in Italia. Questa settimana, la città ha ospitato sia le finali di Coppa Italia di basket sia i campionati assoluti di maratona. In pochi giorni, migliaia di appassionati sono arrivati in città, portando entusiasmo e movimento nel centro e nelle zone sportive. Rimini si dimostra ancora una volta una capitale dello sport, portando avanti una strategia che spinge anche sul turismo e sull’economia locale.

Nel 2026 la città sarà al centro di un fitto calendario di eventi sportivi nazionali e internazionali, capaci di attrarre atleti, staff, accompagnatori e pubblico Lo sport si conferma un motore strategico per lo sviluppo turistico ed economico dell'Emilia-Romagna. I dati presentati dalla Regione sul Piano Sport 2026 fotografano un fenomeno in continua crescita: 1,5 milioni di presenze turistiche legate agli eventi sportivi, 1,8 milioni per la Motor Valley, con una ricaduta economica diretta di 530,4 milioni di euro e un indotto potenziale di 858,5 milioni di euro. Numeri che confermano quanto lo sport sia vero e proprio volano di sviluppo capace di generare valore economico, occupazionale e sociale, contribuendo in modo significativo alla destagionalizzazione dei flussi turistici.

