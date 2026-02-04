Dal Green Deal agli Omnibus | la nuova fase della politica ambientale europea

Nella corsa per rendere l’Europa più sostenibile, la Commissione Europea ha annunciato una nuova fase politica. Si punta a semplificare le norme per favorire innovazione e competitività, senza rinunciare agli obiettivi di tutela ambientale. La strada è tracciata, ora si attendono i dettagli concreti.

(Adnkronos) - Semplificare e razionalizzare le normative, in modo da recuperare competitività e innovazione, pur rispettando gli obiettivi di sostenibilità. Questo lo scopo di una serie di pacchetti – non solo in materia ambientale – presentati nell'ultimo anno dalla Commissione europea per venire incontro alla richiesta, avanzata da più parti, di alleggerire gli oneri delle imprese. L'organo esecutivo del blocco, che solo qualche anno fa centrava un ambizioso traguardo con il Green Deal, nel 2025 ha presentato dieci pacchetti, alcuni specifici: l'Omnibus I, dedicato a sostenibilità e regole ESG, e Omnibus VIII – Ambiente, che interviene direttamente su emissioni industriali, rifiuti, economia circolare e autorizzazioni.

