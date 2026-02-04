Dal Gip di Torino l' ennesimo schiaffo alle forze dell' ordine L' indignazione è senza fine | GUARDA

Il Gip di Torino ha respinto ancora una volta le richieste di contestazione contro chi ha violato le forze dell'ordine durante le proteste. La decisione ha suscitato l’indignazione tra gli agenti, che si sentono di nuovo lasciati soli di fronte a comportamenti aggressivi durante le manifestazioni. La tensione tra le parti resta alta, e le polemiche non si placano.

Non si fa in tempo a finire di arrabbiarsi per le mancate contestazioni sulle violenze contro i poliziotti al corteo per Askatasuna, che subito arriva altro per cui indignarsi. Il Gip di Torino ha infatti rimandato a spasso con obbligo di firma due degli arrestati, il terzo, che era uno del gruppo dei partecipanti al pestaggio del poliziotto, va agli arresti domiciliari, quindi sta con mamma e papà che gli potranno preparare una buona cena. Al momento tutto finisce così, anzi forse vogliono pure la medaglia. L'analisi di Daniele Capezzone. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Dal Gip di Torino l'ennesimo schiaffo alle forze dell'ordine. L'indignazione è senza fine | GUARDA Approfondimenti su Torino Polizia L'ultimo schiaffo alle forze dell'ordine: la decisione dei giudici che può cambiare tutto Scontri tra forze dell’ordine e gruppi di giovani nel centro di Torino, due fermi e tre segnalazioni alle autorità Nella serata di ieri, il centro storico di Torino si è riempito di tensione. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Torino Polizia Argomenti discussi: Software gate, esposto del ministero della Giustizia: indagato il tecnico dell'esperimento mostrato a Report; Sconcerto nella frazione del giovane arrestato: Un ragazzo tranquillo. Attesa per la decisione del gip; Torino: sequestrato oltre mezzochilo di hashish. Arrestato dalla Polizia di Stato; Scontri a Torino, arrestati in carcere Oggi il Gip decide se restano dentro. Scontri a Torino, fuori dal carcere gli arrestati: Simionato ai domiciliari, obbligo di firma per gli altri due; Salvini: VergognaLa decisione del Gip al termine dell'udienza di convalida d'arresto. Il 22enne è accusato di rapina e concorso in lesioni per aver preso parte al pestaggio dell'agente Calista. È stata guerriglia urb ... dire.it Torino, corteo Pro Askatasuna: ai domiciliari Angelo Simionato, presunto aggressore dell'agente di poliziaSono stati scarcerati con obbligo di firma altri due dei tre arrestati per gli incidenti di Torino. Si tratta di Matteo Campaner e Pietro Desideri, che erano stati arrestati per resistenza a pubblico ... tg.la7.it La gip del tribunale per i minorenni di Torino Maria Grazia Devietti Goggia ha disposto il giudizio immediato per tre ragazzi di 14, 15 e 16 anni. Sono accusati di avere sequestrato, molestato – anche sessualmente – e mortificato con azioni e parole un quindic - facebook.com facebook #Torino, l'ora della verità per le toghe: il gip decide sul carcere per tre arrestati x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.