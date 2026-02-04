Dal 15 febbraio la Toscana cambia passo | la pubblica amministrazione diventa ‘proattiva’

Dal 15 febbraio, la Toscana ha iniziato a cambiare passo sulla strada della digitalizzazione. La pubblica amministrazione si muove in modo più attivo e si prepara a diventare più vicina ai cittadini. Da metà mese, il portale regionale Me. si evolve, puntando a offrire servizi più rapidi e accessibili. La Regione ha deciso di mettere in campo nuove strategie per rendere più efficace il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione, con l’obiettivo di semplificare le pratiche e migliorare la qualità dei servizi.

La trasformazione digitale della Toscana segna una nuova data sul calendario: il 15 febbraio. Da metà mese, infatti, il portale regionale Me.toscana.it non sarà più solo una vetrina informativa, ma diventerà operativo anche sul fronte dei pagamenti e delle pratiche ambientali, puntando a trasformarsi in una vera e propria "casa digitale" per i cittadini. Le novità sono state svelate questa mattina a Palazzo Strozzi Sacrati dal governatore Eugenio Giani e dagli assessori Alberto Lenzi (Innovazione) e Cristina Manetti (Comunicazione). L'obiettivo dichiarato è ribaltare il rapporto tra utente e burocrazia: non più il cittadino che insegue l'ufficio giusto tra mille siti, ma un sistema unico che anticipa i bisogni.

