Dainese cambia proprietà. Hps e Arcmont hanno acquistato il 100% del gruppo, portando in cassa 30 milioni di liquidità e riducendo il debito di 190 milioni. Ora il marchio guarda al futuro con più risorse e meno problemi finanziari.

Si apre ufficialmente un nuovo capitolo nella storia di uno dei marchi più iconici del motociclismo mondiale. Dainese ha annunciato la conclusione dell'operazione che porta Hps Investment Partners e Arcmont Asset Management ad acquisire il 100% delle azioni e dei diritti di voto della società veneta, a seguito dell'approvazione antitrust da parte della Commissione europea. Già annunciata lo scorso ottobre, la manovra di acquisizione ha ricevuto il via libera dalle autorità e ora si aprono nuovi scenari per Dainese. I nuovi proprietari, un gruppo d'investimento statunitense e uno inglese, hanno infatti già fornito al gruppo un'iniezione di liquidità per 30 milioni di euro e ridotto il debito di ulteriori 190 milioni di euro, dando subito un segnale forte all'azienda e ai mercati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dainese, inizia una nuova era: Hps e Arcmont acquisiscono il 100% del gruppo

Il Gruppo Desa ha annunciato una fusione che apre un nuovo capitolo per l'azienda.

