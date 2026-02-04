Nel mondo del pattinaggio artistico sul ghiaccio, l’abbigliamento conta quanto le esibizioni stesse. Le ginnaste sfoggiano look audaci o eleganti, tra paillettes, trasparenze e dettagli luminosi. Non sono solo i salti o i tripli Axel a fare la differenza, anche l’abito gioca un ruolo importante. Le campionesse come Tonya Harding, Michelle Kwan, Surya Bonaly, Nancy Kerrigan e Carolina Kostner dimostrano che il costume può essere un elemento distintivo e di stile, oltre che di spettacolo.

Paillettes, trasparenze e dettagli luminosi: nel pattinaggio artistico sul ghiaccio, la medaglia non dipende solo dai salti o dai tripli Axel, ma anche dall'abito che si indossa. I costumi delle pattinatrici non sono semplici strumenti tecnici: raccontano personalità, emozioni e stile, diventando parte integrante della performance. Se oggi sono leggeri, elasticizzati e progettati per valorizzare ogni movimento, non è sempre stato così. Nei primi anni del Novecento, le tuniche erano lunghe, pesanti e limitavano i gesti. Oggi il codice olimpico stabilisce regole precise: i costumi devono essere monopezzo e includere la gonna.

© Iodonna.it - Dai look audaci di Tonya Harding all’eleganza di Michelle Kwan, passando per Surya Bonaly, Nancy Kerrigan e Carolina Kostner: un costume non è mai solo un abito

Prima dell’apertura ufficiale dei Giochi di Milano Cortina, torna alla ribalta il mondo del pattinaggio artistico con otto scandali e momenti di tensione che hanno segnato la storia.

