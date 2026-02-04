Da street food a doping fino alle liste d’attesa tutti i controlli dei Nas

I Carabinieri dei Nas hanno avviato una serie di controlli in tutto il paese, passando dal settore dello street food alle strutture sanitarie. Sono intervenuti in mense ospedaliere, Rsa e centri estetici per verificare la sicurezza e il rispetto delle norme. Le operazioni sono state più intense negli ultimi mesi, con l’obiettivo di tutelare la salute pubblica e prevenire rischi per i cittadini.

Quello dei Carabinieri per la tutela della Salut e, meglio noti come Nas, “è un lavoro che riguarda direttamente la vita di tutti noi: dalle mense ospedaliere alle Rsa, dal cibo sulle nostre tavole ai trattamenti estetici nei centri che molti frequentano. È un lavoro che viene fatto spesso senza che ne siamo davvero consapevoli. Un lavoro silenzioso, come quello che faccio anch’io, ma essenziale”. Lo ha sottolineato il ministro della Salute Orazio Schillaci alla presentazione del bilancio 2025 dei Nas a Lungotevere Ripa. E i numeri messi nero su bianco dai Nas parlano da soli: in un anno sono state 45. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Alla presentazione del bilancio 2025 dei carabinieri del Nas, il ministro della Salute Orazio Schillaci e il generale Raffaele Covetti hanno messo in guardia sulle crescenti frodi nelle liste d’attesa e nelle prestazioni intramoenia.

