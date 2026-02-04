Il mondo digitale si muove veloce e senza regole chiare. Mauro Masi ripercorre le tappe di un viaggio che va dalla nascita del web fino alle sfide dell’intelligenza artificiale. Tra le piattaforme globali e le tensioni politiche, il quadro cambia di giorno in giorno. La presenza di Trump e le nuove fragilità economiche si intrecciano in un panorama che diventa sempre più complicato da capire.

Dalla nascita del web all’intelligenza artificiale, passando per le grandi piattaforme digitali, la geopolitica e le nuove fragilità economiche. Nel suo libro “ Promemoria. Un viaggio nella modernità, da Internet all’IA, e molto altro” (Class Editori), Mauro Masi traccia una mappa lucida e critica delle trasformazioni che hanno ridisegnato il nostro tempo, mettendo in fila opportunità e scenari futuri, oltre agli errori, ancora aperti. Presidente di Banca del Fucino e delegato italiano alla proprietà intellettuale, Masi affronta i nodi della modernità con uno sguardo che unisce analisi istituzionale e consapevolezza storica, interrogandosi su ciò che è andato storto e su ciò che può ancora essere governato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Da Internet senza regole all’incognita Trump: il viaggio nella modernità raccontato da Mauro Masi

