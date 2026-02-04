Da giorni mancano tracce di Antonino Virzì sparito dopo essersi allontanato dal pronto soccorso dell' ospedale di Chivasso

Da giovedì sera non si hanno più notizie di Antonino Virzì, 60 anni di Settimo Torinese. L’uomo era stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Chivasso dopo aver avuto un malore, poi è uscito e non è più tornato. La famiglia e le forze dell’ordine sono in allerta, ma finora nessuna traccia di lui.

Dalla serata di giovedì 29 gennaio 2026 mancano tracce di Antonino Virzì, 60enne di Settimo Torinese scomparso nel nulla dopo avere abbandonato il pronto soccorso dell'ospedale di Chivasso, dove era stato ricoverato in seguito a un malore. Conosciuto come Tony o Tonino, è alto circa un metro e 80. Ore di grande apprensione a Chivasso per la scomparsa di Antonino Virzì, 60 anni, allontanatosi nella serata di giovedì 29 gennaio intorno alle 22.30 dall'Ospedale di Chivasso, dove si trovava ricoverato. L'uomo è affetto da una grave patologia ed era in cura

