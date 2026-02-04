Da Chanel alle celebrity | il maglione con la zip conquista il guardaroba
Da Chanel alle celebrity, il maglione con la zip si prende il centro della scena. Le star lo indossano ovunque, dalle uscite casual alle occasioni più eleganti, confermando che è diventato un vero e proprio must-have. Le passerelle lo hanno lanciato, e ora si trova ovunque, facile da abbinare e comodo da portare. Un capo semplice, ma che sa farsi notare.
Un nuovo classico, promosso dalle passerelle e confermato dallo stile delle celebrity, che oggi più che mai merita un posto stabile nell’armadio. È il momento del maglione quarter zip. C’è un capo che più di altri racconta il modo in cui la moda contemporanea sta riscrivendo il concetto di eleganza, rendendolo più fluido, funzionale e intimamente legato allo stile personale, ed è il maglione con la zip a tre quarti (o maglione quarter zip ), tornato sotto i riflettori dopo essere stato rilanciato con naturalezza da Chanel, che lo ha inserito nelle sue collezioni come elemento chiave di un guardaroba moderno, colto e disinvolto, capace di muoversi con la stessa autorevolezza tra giorno e sera. 🔗 Leggi su 361magazine.com
