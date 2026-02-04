Da Casa Sanremo a Stati Generali Sostenibilità, il passo è breve. La Fondazione E?novation sceglie di aprire il suo percorso internazionale proprio durante il festival, portando avanti discussioni su temi importanti come la sostenibilità. Intanto, il centro dell’attenzione resta il Festival di Sanremo, che quest’anno si prepara ad accogliere non solo le canzoni, ma anche serie riflessioni sul futuro del pianeta.

Nel cuore di febbraio, mentre l’attenzione nazionale converge inevitabilmente sul Festival della Canzone Italiana 2026, la Fondazione E?novation (da sempre molto attiva sul territorio italiano e internazionale) sceglie Casa Sanremo 2026 come punto di partenza per un percorso internazionale assai interessante. Un percorso denso di spunti di riflessione, interamente riservato ai grandi temi del nostro tempo. Un viaggio culturale e geopolitico, a nostro avviso meritevole di attenzione e curiosità, che culminerà a Roma il 26 e 27 marzo, nel prestigioso Palazzo della Santa Sede San Carlo ai Catinari. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Da Casa Sanremo a Stati Generali Sostenibilità: i dibattiti da non perdere

In un’Italia in fermento, si sono aperti gli Stati Generali della Sostenibilità e della Sicurezza 2026.

