da agroecologia a bioeconomia da legambiente 30 idee per rilancio green

Questa mattina a Roma Legambiente ha presentato una lista di 30 proposte per rafforzare il settore green in Italia. Le idee spaziano dall’agroecologia alla bioeconomia, passando per l’economia circolare e la tutela delle risorse idriche. Tra le priorità ci sono anche la velocizzazione degli iter autorizzativi, la lotta all’illegalità e il rafforzamento dei controlli.

Roma, 4 feb. - (Adnkronos) - Energia, bioeconomia, economia circolare, risorse idriche, agroecologia, velocizzazione degli iter autorizzativi, lotta all'illegalità, rafforzamento dei controlli. Sono i temi al centro del ‘Libro Bianco' di Legambiente sulla riconversione green dell'industria italiana: 30 proposte per otto settori chiave con sei pilastri per rilanciare la manifattura italiana e renderla più competitiva e sostenibile. Un obiettivo: “dare gambe” al Clean Industrial Deal Made in Italy, fondato su lotta alla crisi climatica, innovazione e competitività. Per farlo, è necessario accelerare il passo avendo come come pilastri la decarbonizzazione, la circolarità, l'innovazione, la legalità, nuova occupazione green e inclusione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

