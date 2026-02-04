Cybersecurity Tajani | anticipati attacchi hacker russi a siti Milano-Cortina e ambasciate

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha avvertito che gli attacchi hacker russi ai siti di Milano-Cortina e alle ambasciate sono stati anticipati. Lo ha detto parlando con i giornalisti a Washington, dove si trova per una riunione sui minerali critici. Tajani ha spiegato che le minacce sono aumentate e che le autorità stanno monitorando attentamente la situazione. Nessuna informazione sulla portata degli attacchi o su eventuali danni, ma il governo italiano si prepara a rispondere se necessario.

“Abbiamo anticipato un attacco hacker a una serie di sedi del ministero degli Esteri, a cominciare da Washington, e anche ad alcuni siti di Milano Cortina, con gli alberghi di Cortina ”. Lo ha rivelato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando ai giornalisti a Washington prima di partecipare a una riunione sui minerali critici e precisando che la matrice sarebbe russa. “Questo - ha rivendicato - grazie anche al lavoro che ha fatto la nostra direzione generale della sicurezza nuova con la riforma del ministero degli Esteri. Abbiamo anticipato un attacco perché si stava preparando questa azione, quindi anche la sicurezza cibernetica diventa fondamentale. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

