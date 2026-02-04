Custodi del territorio | le Guardie Ecologiche Volontarie Morbegno in prima linea per l’ambiente

Le Guardie Ecologiche Volontarie di Morbegno sono sempre in azione. Nel 2025, hanno svolto 169 interventi tra vigilanza ambientale, prevenzione degli illeciti e supporto alle autorità locali. Non si fermano davanti alle emergenze e portano avanti anche attività di educazione nelle scuole, impegnandosi ogni giorno per proteggere il territorio.

A ringraziarli pubblicamente è l’assessore all’Agricoltura e alle Foreste Basilio Lipari, a nome della Comunità Montana di Morbegno Vigilanza ambientale, prevenzione degli illeciti, educazione nelle scuole, supporto agli enti locali e collaborazione nelle emergenze: è un impegno a 360 gradi quello delle Guardie Ecologiche Volontarie (Gev) della Comunità Montana Valtellina di Morbegno, che nel corso del 2025 hanno svolto 169 servizi per un totale di 1.800 ore di attività sul territorio. I volontari in forza sono 17, protagonisti di un lavoro costante a tutela dell’ambiente e del patrimonio naturalistico locale.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Approfondimenti su Guardie Ecologiche Volontarie

Le Guardie ecologiche volontarie (Gev) di Cesena sono cittadini impegnati nella tutela ambientale.

Le Guardie Ecologiche Volontarie di Formigine hanno multato 19 persone per abbandono di rifiuti in un solo anno.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Guardie Ecologiche Volontarie

Argomenti discussi: Aziende custodi del territorio: il modello innovativo Robin Wood presentato in Confapi Cuneo; Giornata ecologica del Veneto: Edizione speciale dedicata alle api, custodi della nostra biodiversità; Il Veneto celebra le api: la Giornata ecologica 2026 dedicata ai custodi della biodiversità; Innovazione e competitività sui campi.

Aziende custodi del territorio: il modello innovativo Robin Wood presentato in Confapi CuneoLa biodiversità come nuovo fattore competitivo per le imprese. È il messaggio al centro dell’intervento di Lucio Vaira, fondatore di Walden, società saluzzese specializzata in consulenza ambientale, o ... targatocn.it

Vignaioli Indipendenti: Custodi del Territorio e Produttori di Vino di QualitàRita Babini, ci racconta chi sono i Vignaioli Indipendenti oggi? Siamo donne – risponde la presidente di Fivi, vignaiola di Romagna – e uomini di campagna, famiglie contadine al lavoro quotidiano in ... quotidiano.net

Ti piacerebbe proteggere le Torbiere del Sebino e il territorio in cui vivi La Riserva Naturale Torbiere del Sebino organizza il primo corso di formazione per aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie: un’occasione concreta per chi ama la natura e vuole imp - facebook.com facebook