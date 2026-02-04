Custodi del territorio | le Guardie Ecologiche Volontarie di Morbegno in prima linea per l’ambiente

Le Guardie Ecologiche Volontarie di Morbegno sono scese in campo per proteggere l’ambiente. Nel 2025 hanno svolto 169 servizi di vigilanza, prevenzione e educazione nelle scuole, intervenendo anche nelle emergenze e collaborando con le autorità locali. Un impegno continuo per tutelare il territorio e sensibilizzare la comunità.

Vigilanza ambientale, prevenzione degli illeciti, educazione nelle scuole, supporto agli enti locali e collaborazione nelle emergenze: è un impegno a 360 gradi quello delle Guardie Ecologiche Volontarie (Gev) della Comunità Montana Valtellina di Morbegno, che nel corso del 2025 hanno svolto 169.

