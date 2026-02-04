Curtoni rassicura dopo la caduta | nessuna lesione obiettivo superG olimpico

Elena Curtoni rassicura i tifosi dopo la caduta a Crans-Montana. La sciatrice ha subito controlli e nessuna lesione seria, in particolare all’avambraccio sinistro. Ora punta a tornare in pista a Cortina, dove il 12 febbraio si disputa il superG, con l’obiettivo di arrivarci al meglio e senza problemi.

Esclusi problemi seri all’avambraccio sinistro dopo l’incidente nel superG di Crans-Montana: Elena Curtoni tornerà regolarmente in pista a Cortina, con il superG del 12 febbraio nel mirino Dopo la caduta che aveva fatto scattare l’allarme nel superG di Crans-Montana, Elena Curtoni tranquillizza tutti. L’impatto con una porta, avvenuto nella curva che immette sul tratto pianeggiante del Mont Lachaux, aveva colpito duramente l’avambraccio sinistro della sciatrice valtellinese, generando preoccupazione per la violenza dell’urto e per il dolore immediatamente accusato. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it

Approfondimenti su Crans Montana SuperG

Ultime notizie su Crans Montana SuperG

