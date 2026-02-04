Curling il primo giorno di Olimpiadi con blackout | domani tocca all’Italia

Questa mattina le Olimpiadi di Milano Cortina sono cominciate con un imprevisto: un blackout ha fermato momentaneamente le trasmissioni. Intanto, il curling è tra gli sport che hanno aperto ufficialmente la rassegna olimpica, anche se l’Italia ha riposato nel primo giorno. Domani tocca agli Azzurri scendere in pista e iniziare la loro sfida. Lo spettacolo è partito, e il Nord Italia si prepara a vivere giorni pieni di emozioni.

Il curling è uno dei primi sport a partire alle Olimpiadi di Milano Cortina: oggi l’Italia ha riposato, ma domani tocca agli Azzurri Le Olimpiadi illuminano il Nord Italia e lo spettacolo del curling è già partito. A Cortina d’Ampezzo, rigorosamente sul ghiaccio, è partito il torneo di doppio misto. Le prime partite sono state le quattro squadre valide per il round robin a dieci squadre, di cui le prime quattro classificate accederanno alle semifinali. In realtà, il primo giorno non ci sono state vere e proprie sorprese, anzi tutto è andato abbastanza secondo pronostico. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it

