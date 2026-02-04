Cultura | Vicariato Roma chiesto ripristino opera cherubino in parrocchia San Lorenzo in Lucina

Il Vicariato di Roma chiede il ripristino dell’opera del cherubino nella chiesa di San Lorenzo in Lucina. La richiesta arriva dopo le recenti modifiche che hanno interessato il dipinto, che ora rischiano di alterarne l’aspetto originale. La parrocchia, infatti, ha subito interventi senza consultare gli esperti, suscitando proteste tra gli appassionati di arte e i fedeli. Ora si attende una risposta ufficiale per capire come si procederà.

In relazione alle recenti notizie sulle modifiche apportate all’opera pittorica situata all’interno della Parrocchia di San Lorenzo in Lucina, il Vicariato di Roma ha rilasciato una comunicazione ufficiale in forma di nota. Si segnala che l’opera presentava fisionomie non conformi all’iconografia originale e al contesto sacro, il che ha portato il Vicariato, in piena sintonia con il parroco, a richiedere che, previo coordinamento e autorizzazione della proprietà, rappresentata dal Fondo edifici di culto, e della soprintendenza, si proceda al ripristino dei tratti originari del volto. Questa richiesta è motivata dall’esclusivo interesse per la tutela del luogo di culto e della sua funzione spirituale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Fa discutere ancora il volto della chiesa di San Lorenzo in Lucina, dove alcuni esperti sostengono che il volto rappresentato non sia più quello originale.

In Basilica San Lorenzo in Lucina, un dipinto con il volto che ricorda Meloni ha scatenato polemiche.

