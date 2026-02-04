cuba affronta la sua crisi peggiore

La situazione a Cuba peggiora di giorno in giorno. La gente vive nel caos, con la libertà di espressione sempre più limitata. La pressione di Washington spinge per un cambio di regime, aggravando ulteriormente la crisi. I cittadini sono costretti a fare i conti con un’instabilità che non sembra avere fine.

Sul malecón, il lungomare dell’Avana, un’immensa bandiera cubana sventola a mezz’asta. È il primo segnale di un evento successo poche ore prima a Caracas, a duemila chilometri di distanza, scatenando una reazione geopolitica che oggi minaccia il regime cubano. All’alba del 3 gennaio un attacco statunitense ha portato alla cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro, l’alleato più stretto del regime castrista. Nel corso dell’operazione sono stati uccisi 32 militari cubani delle forze speciali. Il giorno prima, le celebrazioni per l’anniversario della rivoluzione castrista del 2 gennaio 1959 non erano mai state così tristi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

