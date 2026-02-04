Crotone in bilico tra siccità cronica e rischi idrici per i prossimi anni

Crotone si prepara ad affrontare un’altra estate di scarsità d’acqua. L’Autorità di Bacino ha avvertito che la provincia rischia di vivere un’emergenza idrica cronica fino al 2026, colpa della siccità che non si risolve e dei problemi ai serbatoi Arvo e Ampollino. La situazione si fa sempre più critica, e le autorità invitano a usare l’acqua con molta parsimonia.

Il 3 febbraio 2026, in una riunione che ha acceso i riflettori su un problema che non si risolve da anni, l'Osservatorio Permanente sugli Utilizzi Idrici dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha lanciato un allarme che non ammette compromessi: Crotone, e con essa l'intera provincia di Reggio Calabria, sono destinate a vivere un'emergenza idrica strutturale fino al 2026, con un'attenzione particolare che si concentra sui serbatoi Arvo e Ampollino. Non si tratta di una semplice carenza stagionale, né di un calo temporaneo delle precipitazioni. È un'emergenza che si proietta nel futuro, con scenari che non si risolvono con un'estate più piovosa, ma con una riorganizzazione radicale del sistema idrico regionale.

