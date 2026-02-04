Crollo parziale in questura | intervento d’urgenza per sicurezza e ripristino con strutture temporanee

Questa sera a Venezia si è verificato un crollo parziale nella questura. Una parte del muro che dà sul canale della Scomenzera si è sgretolata, creando preoccupazione tra le forze dell’ordine. Immediatamente sono intervenuti i vigili del fuoco e le squadre di sicurezza per mettere in sicurezza l’edificio e avviare i lavori di ripristino con strutture temporanee. Nessuno si è fatto male, ma i residenti e i dipendenti hanno assistito a un momento di tensione. La zona rimane sotto sorveglianza, mentre si cerca di capire

Un crollo parziale ha colpito la questura di Venezia nel tardo pomeriggio di sabato 1º febbraio 2026, provocando il cedimento di una porzione del muro che confina con il canale della Scomenzera. L'evento ha coinvolto un'area strategica del complesso, dove si trovava un prefabbricato adibito al ricovero di attrezzi nautici e attrezzature per i sommozzatori della polizia. Il muro, in parte sprofondato nell'acqua, ha portato con sé il container e l'intera struttura in acciaio che lo sorreggeva, causando il distacco di una porzione del fondale. Le cause del cedimento sono ancora in fase di accertamento, ma si ritiene che il fenomeno sia legato a un progressivo smottamento del terreno, alimentato dal movimento continuo delle acque del canale e dal peso del traffico marittimo nelle vicinanze.

