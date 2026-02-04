Crolla un pino sul cavalcavia dell' Amelia

Un pino si è schiantato sul cavalcavia dell’Amelia poco dopo le 15.45. Il ramo si è staccato dal Piraghetto e ha bloccato la strada. Ora il traffico è fermo, e le squadre di soccorso sono già sul posto per mettere in sicurezza la zona. Nessuna indicazione al momento su eventuali feriti.

Un pino ha ceduto dal Piraghetto ed è crollato sul cavalcavia dell'Amelia sulle 15.45. È successo alcuni minuti fa, il traffico è fermo, si attendono le squadre dei soccorsi. I vigili del fuoco stanno raggiungendo il ponte in via Miranese. Non si registrano feriti, molti disagi.

