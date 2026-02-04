Cristina Di Matteo cade e muore dopo giorni di agonia | addio alla responsabile della Coop di Vetralla

Cristina Di Matteo, responsabile della Coop di Vetralla, è morta ieri sera all’ospedale Santa Rosa di Viterbo. Dopo aver accusato un malore e caduto in casa, è stata soccorsa dai familiari e portata in ospedale, dove è rimasta in coma per giorni. Alla fine, le sue condizioni si sono aggravate e non ce l’ha fatta. Aveva 68 anni.

La morte della 68enne è il secondo lutto per la cittadina nello stesso giorno, dopo quello dell'imprenditore Antonio Frateiacci. Il ricordo: "Una donna impagabile, sempre graziosa". Il 6 febbraio i funerali È morta Maria Cristina Di Matteo, storica responsabile della Coop di Vetralla. Aveva 68 anni. Nei giorni scorsi avrebbe accusato un malore e sarebbe caduta in casa: soccorsa dai familiari e trasportata all'ospedale Santa Rosa di Viterbo, si è spenta il 4 febbraio dopo giorni di coma. Di Matteo era la moglie di Barcherini, per tutti semplicemente "Memo", scomparso alcuni anni fa in modo improvviso anche lui.

