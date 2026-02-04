Crescente criminalità nel Cilento Ultimo furto nel centro di Capaccio Paestum
Un nuovo furto scuote il centro di Capaccio Paestum. Questa volta a essere presa di mira è stata una attività commerciale, lasciando i cittadini ancora più preoccupati per l’aumento dei reati nella zona. La polizia sta indagando, ma i residenti chiedono interventi più decisi per mettere fine a questa escalation.
Non si ferma l'ondata di criminalità che continua a colpire il territorio cilentano, alimentando un crescente senso di insicurezza tra i residenti. Gli ultimi eventi registrati a Capaccio-Paestum, hanno suscitato preoccupazione e indignazione nella comunità, sollevando interrogativi sulle misure di sicurezza attualmente in atto.
Approfondimenti su Capaccio Paestum
Capaccio Paestum: sparatoria durante tentato furto di bestiame
Nella notte tra giovedì e venerdì, a Capaccio Paestum, in località Torricelle, un tentativo di furto di bestiame è degenerato in una sparatoria.
Furti e danneggiamenti nel cimitero di Capaccio Paestum: arrestato
Un uomo è stato arrestato nel comune di Capaccio Paestum con l’accusa di aver compiuto diversi furti e danneggiamenti nel cimitero locale.
Ultime notizie su Capaccio Paestum
Argomenti discussi: Escalation di furti nel Cilento: colpo in pieno centro a Capaccio Scalo; Roccadaspide: rapina armata in casa, coniugi minacciati e derubati.
Escalation di furti nel Cilento: colpo in pieno centro a Capaccio ScaloNon si ferma l'ondata di criminalità che sta interessando il territorio di Capaccio Paestum, alimentando un crescente senso di insicurezza tra i residenti. L'ultimo ... ilmattino.it
Il cantiere fermo in via Italia '61 scatena la rabbia di cittadini e commercianti a Capaccio Paestum. Richiesti chiarimenti sul cantiere - facebook.com facebook
