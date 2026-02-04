Un nuovo furto scuote il centro di Capaccio Paestum. Questa volta a essere presa di mira è stata una attività commerciale, lasciando i cittadini ancora più preoccupati per l’aumento dei reati nella zona. La polizia sta indagando, ma i residenti chiedono interventi più decisi per mettere fine a questa escalation.

Non si ferma l'ondata di criminalità che continua a colpire il territorio cilentano, alimentando un crescente senso di insicurezza tra i residenti. Gli ultimi eventi registrati a Capaccio-Paestum, hanno suscitato preoccupazione e indignazione nella comunità, sollevando interrogativi sulle misure di sicurezza attualmente in atto. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

© Cilentoreporter.it - Crescente criminalità nel Cilento. Ultimo furto nel centro di Capaccio Paestum

Nella notte tra giovedì e venerdì, a Capaccio Paestum, in località Torricelle, un tentativo di furto di bestiame è degenerato in una sparatoria.

Un uomo è stato arrestato nel comune di Capaccio Paestum con l’accusa di aver compiuto diversi furti e danneggiamenti nel cimitero locale.

